28. Orta Kuşak Futbol Turnuvası ilk yarı final maçında Es Bilişm takımı Kokoreçci Uğur’u zorlu bir mücadele sonunda 3-2 yenerek finale yükselen ilk takım oldu.

Maça hızlı başlayan Es Bilişim takımı 4. dakikada Sefa’nın golü ile 1-0 öne geçti. Golden sonra toparlanan Kokoreçci Uğur takımı beraberlik için yüklendi ve 24. dakikada Şaban ile skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1 beraberlik ile sona erdi.

İkinci yarıya yine etkili başlayan Es Bilişim takımı golcü futbolcubu Yasin’in golü ile skoru 2-1 yaptı ve yeniden öne geçti. Bu golden iki dakika sonra Es Bilişim takımının tecübeli ismi Ali Koçak orta sahaya yakın noktadan kalecinin önde olduğunu gördü ve aşırma bir vuruşla skoru 3-1 yapan golü attı.

Bu golden sonra Es Bilişim kapandı ve Kokoreçci Uğur umutlanmak için yüklendi ve 54. dakikada Serkan’ın golü ile skoru 3-2 yaptı. Kalan bölümde Kokoreçci Uğur takımının çabası beraberlik golüne yetmedi ve maçtan 3-2 galip ayrılan Es Bilişim finale yükselen ilk takım oldu.