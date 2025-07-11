Orta Kuşak Futbol Turnuvasında ikinci finalist Kurt Elektrik oldu. Yarı final maçında Kurt Elektirik 2-0 önde olduğu maçın 36. dakikasında Çorum Sürücü Kursu hakemin verdiği penaltı kararına tepki olarak sahadan çekildi.

Yarı final maçına hızlı başlayan Kurt Elektrik rakip savunmanın ofsayt diye durduğu anda Muharrem Bedir’in attığı golle 1-0 öne geçti. Bu golün hemen ardından Kurt Elekterik’in kzandığı penaltıyı Vedat gole çevirdi ve skoru 2-0 yaparak rahatladı. Çorum Sürücü Kursu farkı bire indirmek için baskı kurdu ve kazandığı penaltı atışını Arif yan direğe nişanlayınca takımının umutlanma şansını değerlendiremedi.

İlk yarı 2-0 Kurt Elektirik’in üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarının başında 36. dakikada Kurt Elektrik lehine verilen ikinci penaltı kararı sonrasımda Çorum Sürücü Kursu takımı oyuncuları maçın hakemine tepki gösterdi. Kenar yönetimin sahadan çekilen çağrısı yaptı. Maçın hakemi takım sorumlusuna çekildiklerini teyit ettirdikten sonra hakem maçı tatil eden düdüğü çaldı.

Bu maçta hükmen galip gelen Kurt Elektirik takımı finale yükselen ikinci takım oldu.