Trendyol 1. ligin erteleme maçında Esenler Erokspor ile Yeni Malatyaspor takımları bugün karşılaşacaklar.

Ligin ikinci haftasında oynanması gerekerken Yeni Malatyaspor’un lisansları çıkartamadığı için ertelenen maç bu akşam saat 20’da Esenler Erokspor Stadyumunda oynanacak.

Ligde beş maçta bir galibiyet ile 19. sırada bulunan Esenler Erokspor ile beş maçta henüz puanla tanışamayan Yeni Malatyaspor takımları arasındaki maçı İzmir bölgesi hakemi Reşat Onur Coşkunses yönetecek.

Maçın yardımcı hakemleride Gökmen Baltacı ve Kürşathan Akın. Maçta dördüncü hakem olarak ise Adana’dan Tarık Güldal görev yapacak.