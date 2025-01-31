Çorum’un sevilen simalarından, eski lokantacı esnafından Gülten Esmek (74) vefat etti.
3 hafta önce eşini kaybeden Gülten Esmek, cenaze sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Gülten Esmek, 20 gündür devam eden yoğun bakım tedavisi sırasında hayatını kaybetti.
Merhum Halil İbrahim Esmek'in eşi, Abidin ve Nurten Esmek'in anneleri olan Gülten Esmek’in cenazesi 1 Şubat 2025 Cumartesi günü saat 12:00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’ndan alınarak Çorum Merkez Çağşak Köyü’nde toprağa verilecek.
Editör: Yüksel Basar