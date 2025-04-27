Eşinin ölüm haberini alınca kalp krizi geçirdi! Yan yana gömüldüler

Ordu'nun Ulubey ilçesinde dün bahçesine gitmek üzere patpat isimli araca binen 81 yaşındaki İhsan Bayram, Kardeşler Mahallesi'nde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan patpat ağaca çarptı.

Kazada sürücü ve eşi Ayşe Bayram ağır yaralandı.

Yaşlı kadın, kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

EŞİNİN ÖLÜM HABERİNİ DUYUNCA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

İhsan Bayram ise, eşinin ölüm haberini aldıktan sonra kalp krizi geçirdi.

Durumu kötüleşen Bayram, 7 saat sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

YAN YANA GÖMÜLDÜLER

Hayatını kaybeden İhsan ve Ayşe Bayram çifti için Kardeşler Mahallesi Okul Yanı mevkisinde cenaze töreni düzenlendi.

Törende, çiftin oğlu Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Bayram ile yakınları taziyeleri kabul etti. Bayram çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanında yan yana defnedildi.