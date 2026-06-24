Çorum Merkez 75. Yıl Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yürütülen "Okulumda Nezaket Var Projesi" kapsamında öğrencilerin sosyal aidiyetlerinin güçlendirilmesine yönelik etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, okul yönetimi ve rehberlik servisi koordinasyonunda yürütülen proje, öğrencilerin sosyal-duygusal gelişimlerini desteklemek, akran ilişkilerini güçlendirmek ve nezaket kültürünü okul yaşamında yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirildi.

Proje, okul rehberlik servisi tarafından yapılan öğrenci risk haritaları analizlerinde sosyal aidiyet ve iletişim becerilerinin desteklenmesine ihtiyaç duyulduğunun tespit edilmesi üzerine hazırlandı.

Proje kapsamında öğrenci ve öğretmenlere, rehber öğretmen Elif Yüksel tarafından "Akran nezaketi" semineri verildi. Okul panolarında nezaket temalı çalışmalara yer verilirken, velilere yönelik bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Sınıflar arasında düzenlenen "Akran Nezaketi Kapı Tasarım Yarışmasında" öğrenciler tarafından hazırlanan çalışmalar değerlendirildi, dereceye giren sınıflar ödüllendirildi.

Proje sürecine ilişkin öğretmenlerden alınan geri bildirimlere göre öğrenciler arasındaki dayanışma arttı, uyum sorunu yaşayan öğrenciler sosyal etkinliklere daha fazla katılım gösterdi, okul genelinde iletişim süreçlerinde olumlu değişimler gözlemlendi.