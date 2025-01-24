Trendyol 1.Lig'de Çorum FK'nın rakiplerinden Sakaryaspor, eski Çorum FK'lı futbolcu Serkan Yavuz'u renklerine bağladı.

Sakaryaspor görüşmelerini sürdürdüğü Kepezspor'un 28 yaşındaki Serkan Yavuz ile görüşmeleri tamamladığını duyurdu.

Kariyerine Beşiktaş altyapısında başlayan Serkan Yavuz, son dönemlerde Çorum FK, Ankaraspor ve Iğdır FK gibi takımların formasını terletmişti.

Bu sezon TFF 2.Lig'de Kepezspor'a transfer olan tecrübeli sağ bek oyuncusu burada 12 maçta forma şansı bulmuştu.

Serkan Yavuz, 2021-2022 ve 2022-2023 yıllarında kırmızı siyahlı formayı giymişti.