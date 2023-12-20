Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde korkunç bir olay yaşandı. Merkeze bağlı Çağırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, M.M.T., yaklaşık 3 yıl önce boşandığı Havva Şenol’un beldede bulunan baba evine giderek çocuğunu görmek istedi. Ancak burada taraflar arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

10 EL ATEŞ AÇTI

Tartışmaya aile üyeleri de dahil olunca M.M.T, sokak ortasında eski karısı Havva Şenol, babası Adem Şenol, annesi Cemile Şenol ve anneanne Emine Tanış’ın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Öfkeli adam aile üyelerinin üzerine yaklaşık 10 el ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EKİPLER SAATLERCE DELİL ARADI

Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.

Olayın ardından kaçan M.M.T. Kışlacık köyü yakınlarında saklandığı barakada gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri süren zanlının, olayda kullandığı değerlendirilen av tüfeğine el konuldu.

Öte yandan, M.M.T. ve Havva Şenol’un çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

VALİDEN İLK AÇIKLAMA

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, AA muhabirine, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir" dedi.