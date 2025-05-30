Çorum Eti Anadolu Lisesi, yılsonu gençlik şölenine imza attı.

Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu’nun da katkı sunduğu gençlik şöleninde öğrenci velileri unutulmaz anlar yaşadı.

Gençlik Şölenine, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, Eti Anadolu Lisesi Müdürü Muzaffer Çelik, Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Can Fırat Şahin, Milli Eğitim Müdür Yardımcıları, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci velisi katıldı.

Protokol üyeleri ve davetliler ilk olarak okul bahçesinde düzenlenen resim sergisinin açılışını gerçekleştirirken daha sonra gösterileri izlemek için spor salonuna geçti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Eti Anadolu Lisesi ve Zübeyde Hanım Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin hazırladığı birbirinden güzel gösteriler büyük ilgiyle takip edildi.

Halk oyunları, oratoryo, özel eğitim öğrencilerinin ve Bahar Spor Kulübü’nün spor gösterileri, okçuluk gösterisi, şiirler ve türkü ziyafetinin sunulduğu gençlik şölenine katılan protokol üyeleri ve öğrenci velileri, öğrencilerin performanslarına tam not verdiler. (Haber Merkezi)