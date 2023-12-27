Olay, Müftü Mahallesi Ali Muslu Caddesi’ndeki üç katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali K. (61) ve eşinin yaşadığı eve ateşli silah yaralanması ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, bir tabancadan çıkan kurşunun hedefi olan ve sağ baldırından vurulduğu tespit edilen Ali K.’nın kalbinin durduğu belirlendi.

Ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırılan adam, acil serviste uzun süre yapılan kalp masajı ve müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Ali K.'nın kazayla kendini vurduğu değerlendirilirken, olay yeri inceleme ekipleri evde inceleme yaptı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.