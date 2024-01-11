Çorum’da 39 yaşındaki kişi evinin bahçesinde yaşamına son verdi.
Olay merkeze bağlı Eskiceköy'de meydana geldi.
Sinan Kol(39) isimli vatandaş köydeki ikametinin bahçe kısmında bir nedenle yaşamına son verdi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Kol'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Kol'un cenazesi olay yeri incelemesinin ardından Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla otopsi için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Morguna kaldırıldı.