Nakliyeciler Sitesi Kamyon Garajı’nı Çorum Belediyesi işletecek.

Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz Kasım ayında Çorum Belediyesi Kamyon ve Tır Otoparkı ile içindeki Sosyal Tesisleri’nde bulunan 230 adet kamyon kapasiteli garaj ile birlikte, 19 adet nakliye ofisi, 1 adet market ile lokanta, kahvehane, berber, duş- wc, yıkama-yağlama ünitesi ve çadırcı olan garaj için yıllık 650 bin TL+KDV muhammen bedelle ihaleye çıkmış, açık teklif artırma usulü ile 5 yıl süreli yapılan ihalede yıllık 1 milyon 400 bin TL ile en yüksek teklifi S.S. 32 nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi vermişti.

İHALEYE ONAY VERMEMİŞTİ

İhalenin ardından Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, ihaleyi onaylamamıştı.

Bugün Kamyon Garajı'na giderek şoför esnafı ile bir araya gelen Aşgın, Kamyon Garajı'nı Çorum Belediyesi'nin işleteceğini duyurarak sözleşmeye imza attı.

KAMYON GARAJI BAKIM VE ONARIMDAN GEÇECEK

Aşgın; " Garajımız, bakım ve onarımlarımızın ardından Türkiye’nin en temiz, düzenli ve methedilen garajlarından biri haline gelecek.Esnafımıza, şoförümüze ve şehrimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı