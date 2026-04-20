Türkiye Diyanet Vakfı'nın (TDV) evlenecek gençlere destek amacıyla başlattığı "İki İnsan Bir Hayat" projesi kapsamında İl Müftülüğü tarafından hayır çarşısı kuruldu.

TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından toplumun temel yapı temel taşı olan aile kurumunu güçlendirmek ve maddi imkânsızlıklar nedeniyle evlenemeyen gençlere destek olmak amacıyla kapsamlı bir proje başlatılmıştı.

Proje çerçevesinde İl Müftülüğü, Azap Ahmet Camii yanında bir hayır çarşısı kurarak vatandaşların yardımlarını düzenlediği kermes aracılığıyla kabul etti.

Kur'an'ı Kerim tilaveti ile başlayan programın açılışı, İl Müftü Yardımcısı Yasin Baykal'ın duasıyla gerçekleşti.

Açılışa Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, İl Müftü Yardımcısı Özlem Kalyoncu Şirin, TDV Kadın Kolları Çorum şubesi üyeleri, müftülük personeli ve vatandaşlar katıldı.

Müftü Şahin Yıldırım, evlenmek isteyen ancak maddi güçlük yaşayan gençlere destek olmak istediklerini belirterek, “TDV'nin ‘İki İnsan Bir Hayat’ projesi kapsamında başta yetim, öksüz ve fakir olup da evlenmek isteyen gençlerimiz için çeyiz desteği sağlamak amacıyla bir hayır çarşısı düzenlendi. TDV Kadın Kolları Çorum Şubesi'nin katkıları, Kur'an kursu öğreticilerimiz ve hayırseverlerimizin destekleriyle düzenlenen kermes programında emeği geçen tüm kardeşlerimize teşekkür ediyorum.” dedi.