Vali Ali Çalgan, Atatürk Anadolu Lisesi ve Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu’nu ziyaret ederek okul güvenliği konusunda incelemelerde bulundu.

Öğretmen ve öğrencilerle bir araya gelen Çalgan, eğitim ortamlarının güvenliği ve verimliliği için yapılan çalışmaları yerinde değerlendirdi.

Geçtiğimiz hafta yaşanan ve hepimizi derinden üzen olaylara değinen Vali Çalgan, hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilere Allah’tan rahmet, ailelerine ve eğitim camiasına başsağlığı dileklerini iletti.

Bu tür olayların bir daha yaşanmaması için tüm paydaşlarla birlikte kararlılıkla çalışacaklarını vurgulayan Çalgan, benzer olaylara kesinlikle müsaade edilmeyeceğini ifade etti.

Çalgan, il genelinde okullarda ve çevrelerinde gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını belirtti.

Vali Çalgan'a Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar eşlik etti.