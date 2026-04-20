Çorum Belediyesi, Akkent'teki Binicilik Tesisi'ni ihale ile 10 yıl süreyle kiraya verecek.

Çorum Belediyesi tarafından Akkent Mahallesi Celil Kırı Köyü yolu üzerine yaptırılan Binicilik Tesisi, faaliyetlerine ara vermişti.

2023 YILINDA KAPANMIŞTI

2019 yılında yapımı tamamlandıktan sonra Atahan Atlı Spor Kulübü'ne kiraya verilen tesis, 2023 yılında kapanmıştı.

Festival, konser, atlı sporlar gibi bir çok etkinliğe imza atılan tesisin kapanması Çorum halkını üzmüştü.

2 YIL ÖNCE ÇORUM FK'YA KİRALANMIŞTI

2024 yılında Çorum FK'ya gelir olması için kiralanan Binicilik Tesisi için belediye yeniden ihaleye çıkıyor.

Muhammen bedeli 500 bin lira olarak belirlenen tesisin 10 yıllığına kiraya verilme ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden açık teklif usulü arttırma suretiyle gerçekleştirilecek.

İHALE 4 MAYIS'TA

İhale 4 Mayıs Pazartesi günü saat: 14.00’da Çorum Belediyesi B Blok 5. Kat Konferans Salonunda Encümen huzurunda yapılacak.