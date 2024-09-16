Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, “Güzellikler adına Yeni Malatyaspor ve Çorum FK taraftarlarının fair-play'in haricinde herhangi bir şey sergileyemediğimiz için üzgünüz” dedi.

Çorum FK karşısında alınan 4-0’lık mağlubiyetin ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Murat Uçkun, takımının düşük bir performans sergilediğini işaret ederek, “3 maç sonunda aldığımız 3 mağlubiyet ve hiç gol atmamamıza karşın kalemizde gördüğümüz 9 gol neticesinde durumun hiç de iyi olmadığını biliyoruz. Bugün Ankara'da güzellikler adına Yeni Malatyaspor ve Çorum FK taraftarlarının fair-play'in haricinde herhangi bir şey sergileyemediğimiz için üzgünüz’ dedi.