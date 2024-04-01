Çorum'da Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Dr.Halil İbrahim Aşgın, en yakın rakibi CHP Belediye Başkan Adayı Hasan Levent Çöphüseyinoğlu ile arasındaki fark 5 bine yükseldi.

Çorum'da sandıkların yüzde 99'u açıldı.

188 bin 714 seçmenin 138 bini oy kullanırken, 133 bin oy geçerli sayıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre; Çorum merkezde Cumhur İtifakı Belediye Başkan Adayı Halil İbrahim Aşgın yüzde 40.55 (54 bin 277), CHP Belediye Başkan Adayı Levent Çöphüseyinoğlu yüzde 36.94 (49 bin 448), Yeniden Refah Partisi Belediye Başkan Adayı Yaşar Anaç yüzde 14.47 (19 bin 377), Zafer Partisi Belediye Başkan Adayı Bedii Onan yüzde 1.9 (2548), İYİ Parti Belediye Başkan Adayı Ahmet Ertekin yüzde 1.71, (2296), Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Faruk Cıdık yüzde 1.56 (2098) oy aldı.

İL GENEL MECLİSİ

İl Genel Meclisi'nde sandıkların yüzde 99'u açıldı.

Kesin olmayan sonuçlara göre: AK Parti yüzde 34.23 (106 bin 852), CHP yüzde 26.18 (81 bin 718) MHP yüzde 20.14 (62 bin 352) Yeniden Refah yüzde 8.98, (28 bin 044) İYİ Parti yüzde 3.7, (11 bin 573) Zafer Partisi 1.61 (5045) oranında oy aldı.