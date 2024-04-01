Çorum Bağımsız Belediye Başkan Adayı Burhan Sönmez, aldığı oyların kaybolduğunu iddia ederek, Çorum İlçe Seçim Kurulu'na gitti.

Yaklaşık 1700 oy almasına rağmen, oylarının 170'e kadar düştüğünü belirten Sönmez; 'Benim oylarım neredeyse bulunsun' diyerek sitem etti.

Çorum'da 3 partiden sonra en çok oyu kendisinin aldığını belirten Sönmez; "Oylarımızda şaibe var. 2 bin küsür oyum varken, 170'e kadar düşürdüler. Oylarımızın peşindeyiz. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Benim 1900'e yakın oyum gitti bunun hesabını kim verecekse versin. Bana oy veren gönüllüleri Saat Kulesi'nde toplasam 3 bin kişi gelir. " dedi

Sönmez'e CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da destek verdi.