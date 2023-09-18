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Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, 2024 yılı Mart ayında yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde muhtarlığa yeniden aday olduğunu belirtti.

Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Fevzi Şeker, adaylığı ile ilgili yaptığı açıklamada, “2009 yılında yapılan muhtarlık seçimlerinde mahallemize ve sakinlerine hizmet etmek için çıktığımız bu yolda kimseyi diğerinden ayırmadan dertlerine ortak olmaya ve mutluluklarını paylaşmaya gayret ettik. Bu görevi yaparken Allah'ın rızası dışında hiçbir gayemiz olmadan sadece mahalle sakinlerimizin hak ettikleri hizmetin en iyisini temin ve tesis etmek için çalışmalarımızı yaptık. Mahallemiz ve sakinleri adına atılacak müspet her işin yanında zararına olacak her icraatın karşısında durduk. Bu duygu düşünce ve hissiyat ile 15 yıllık hizmetimiz ve tecrübemizle azalarımız, Osman Özkılıç, Murat Taş, Fuat Ağca, Cengiz Metin, Gülşen Delice ve Arslan Bolat ile birlikte 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde Rabbimin izni, mahalle sakinlerimizin, dostlarımın desteklerine, dualarına ve muhtarlık görevine talibiz” dedi.