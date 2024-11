Çorum FK’nın Erokspor deplasmanında son dakika golü ile iki puan kaybetmesi sonunda camiada bozulan morallere kır kırmızı siyahlı futbolcuların inancı tam olarak görülüyor.

Kırmızı Siyahlı takım futbolcuları maçın ardından sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda bunu açıkça ortaya koydular.

Cezalı olduğu için Erokspor maçında forma giymeyen Ferhat Yazgan ile birlikte futbolcular Atila Turan, Erkan Kaş, Tunahan Ergül, Hasan Hüseyin Akınay, Kerem Kalafat, Suat Kaya, Atakan Akkaynak ve Atakan Cangöz gibi çok sayıda isim Çorum FK’nın resmi sayfasında yayınlanan maç sonu görseli ile birlikte duygu ve düşüncelerini paylaştılar.

Futbolcuların mesajları şöyle: Suat Kaya: Herkesin ayağına sağlık.Her puan önemli. İnşallah geçen sezonlardaki gibi başarılı olmaya devam edeceğiz, bizi desteklemeye devam edin’. Atakan Cangöz: ‘Ayağınıza sağlık beyler her puan puanın ne kadar değerli olduğu bir sezondayız. 10 ay sonra sahaya ayak basmak benim için mutluluk vericiydi. Daha gidecek çok yolumuz var’ .Ferhat Yazgan: ‘Bu sezon her puanın ne kadar önemli olduğunu herkes sezon sonu görecek. Herkesin ayağına yüreğine sağlık’ .

Kerem Kalafat: Bu ligde her puan önemli ve bizlerde bunun bilincindeyiz. Bizi desteklemeye devam edin’. Atakan Akkaynak ‘Mücadeleye ve inanmaya devam. Herkesin ayağına sağlık ve bizi yalnız bırakmayan taraftarlarımıza da teşekkür ederiz’ .Hasan Hüseyin Akınay ‘Her ne kadar özgün olsakta deplasmanda alınan bir puanın değerini bilmemiz gereken bir sezondayız. Tüm takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Herkesin emeğine sağlık. Yolumuz uzun, hedefimiz belli’. Tunahan Ergün: Takım arkadaşlarımın hepsinin emeğine yüreğine sağlık birlikte başaracağız. Allah hepinizden razı olsun. Gönül isterdiki galibiyet ile dönelim ama mukadderat. Deplasmanda eğer berabere biten maça herkes bu kadar üzülüyor ise yol aldığımızı görüyorum. Haftaya Allah’ın izni ile galibiyet ile yolumuza devam edeceğiz. Pes etmeden karamsarlığa düşmeden yola devam.