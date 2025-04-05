Taha Akgül başkanlığındaaki Güreş Federasyonu’nda milli takımda üçüncü Çorumluya görev.

Büyükler Serbest Güreş milli takımında antrenör olarak görev yapan Levent Kaleli’nin ardından U 17 milli takımında iki Çorumlu güreşçiye daha görev verildi.

Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinden yetişen ve bir çok ulusal ve uluslararası müsabakalarda derece yapan ve halende Milli Eğitimspor Kulübünde antrenör olarak görev yapan Yasin Bolat ile birlikte Ahmet Peker de U 17 serbest güreş milli takımında görev yapacak.

Güreş Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre U 17 Serbest Güreş milli takımında Teknik Direktör Kenan Gör ile birlikte antrenör olarak Yasin Bolat, Ahmet Peker, Mustafa Kartal ve Yasin Akgül görev yapacak.

1999 yılında Adil Candemir Güreş Eğitim Merkezinde aynı yıl güreşe başlayan Yasin Bolat ve Ahmet Peker ikisi de bir çok kez milli takım mayosunu giydiler.

Ahmet Peker güreşi bıraktıktan sonra Ankara Keçiören Belediyespor takımında antrenör olarak göreve başladı.

Milli takımı teknik heyeti bugün Kütahya’da başlayacak U 17 Türkiye Şampiyonasında ilk görevlerini yapmaya başlayacaklar.