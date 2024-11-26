Esenler Erokspor- Çorum FK maçı öncesi üç eski Çorumsporlu futbolcu bir araya geldi.

Üç futbolcudan ikisi Erokspor’da forma giyerken biri ise Çatalcaspor ile Bölgesel Amatör Ligde futbol oynuyon ve maçı tribünden izledi.

2016-2018 yılları arasında iki sezon Çorum FK forması Giyen Salim Uzun bu sezon başı Bölgesel Amatör Ligde Çatalcaspor’da forma giyiyor.

Aynı dönemlerde Çorum FK’da birlikte forma giydiği Abuzer Gaffar Toplu ve Eşref Korkmazoğlu ise ev sahibi takımın yedek kulübesinde yer aldılar.

Üç eski Çorumsporlu futbolcu bir araya gelerek hasret giderdiler ve objektife böyle poz verdiler.