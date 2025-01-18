Liseli Genç Kızlar Futsal’da şampiyonluğu Hasanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi kazandı.

Final maçında Başöğretmen Anadolu Lisesi’ni 5-2 yenen Hasanpaşa MTAL şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

On okulun mücadele ettiği genç kızlar futsalda grup ve eleme maçlarını kazanan Hasan Paşa MTAL ve Başöğretmen Anadolu Lisesi finale yükseldi. Final maçında rakibi önünde üstünlüğü ilk yarıda ele alan Hasan Paşa MTAL ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda daha kontrollü bir futbol ortaya koyan Hasan Paşa takımı bu yarıyı 2-1 maçı da 5-2 galip tamamlayarak şampiyonluğu kazandı.

Hasanpaşa MTAL’da Edanur attığı üç golle takımını şampiyonluğa taşıyan isim olurken diğer golleri ise Senem ve Belinay attı.

Başöğretmen Anadolu Lisesi’nin gollerini ise Esin ve Melike attı.

Final maçından önce oynanan üçüncülük dördüncülük maçını kazanan Mimar Sinan Anadolu Lisesi üçüncü olurken Eti Anadolu Lisesi ise dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törenle ilk dört sırayı alan okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.