Süper Lig yolunda kritik maçta Esenler Erokspor’u evinde uzatma dakikalarında bulduğu golle yenerek galibiyet serisini altı maça çıkaran Arca Çorum FK’da galibiyet üçlüğünü Başkan Baran Korkmazoğlu çektirdi.

Maçın son dakikalarını saha kenarına kadar inerek tribünden izleyen Başkan Baran Korkmazoğlu maçın bitiş düdüğünün ardından ise sahaya inerek önce futbolcuları tek tek tebrik etti.

Genç Başkan ardından maraton tribününe futbolcular ile giderek burda galibiyet üçlüğünü çektirdi.

Taraftarlarda başkana alkışlarla destek verdiler.