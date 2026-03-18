Erokspor maçının uzatma dakikalarında gelen galibiyet golü tüm stadyumu olduğu gibi protokol tribününü de çıldırttı.

Samudio’nun golünün ardından protokolde bulunan Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Mehmet Aşıla, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu ve yönetim Kurulu üyeleri büyük bir sevinç yaşadılar.

Hatta hızını alamayan Başkan Baran Korkmazoğlu ve Basın Sözcüsü Tuğrul Topuz sehbanın üzerine çıkarak sevinçlerini burada yaşadılar ve birbirlerini tebrik ettiler.