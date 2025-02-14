Ahlatcı Çorum FK yarın Kocaelispor ile oynayacağı maçın son çalışmasını dün yaptı.

Kırmızı Siyahlı takımın tesis sahasındaki antrenmanı tamamen taktik üzerine oldu.

Kırmızı Siyahlı takımın Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetiminde dün saat 15’de yaptığı antrenmana sakatlığı devam eden Ahmethan Köse dışında tüm futbolcular katıldığı antrenman ısınma hareketleri ile başladı.

Teknik Direktör Serkan Özbalta daha sonra taktik çalışmaya geçmeden önce futbolcularla bir toplantı yaparak Kocaelispor’un oyun sistemi üzerinde bilgiler verdi ve dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgiler verdi. Futbolculara rakibin artıları eksileri konsunda bilgiler veren Özbalta tüm futbolculardan basit top kaybı yapmamalarını istedi.

Daha sonra Kocaelispor maçının oyun taktiğini sahada uygulatan Özbalta çalışma sırasında oyunu durdurarak futbolculara yapmaları gerekenleri sahada uygulamalı olarak gösterdi. Kırmızı Siyahlı futbolcularda morallerin yerinde olduğu gözlendi.

Çorum FK lider Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu çalışma ile tamamladı ve açıklanacak maç kadrosu bu sabah İstanbul’a uçacak.