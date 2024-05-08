Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK!"

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor. Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"