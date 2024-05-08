Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha Tiryakilere kötü haber! Sigaraya bir zam daha

Terör örgütlerine yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. İnlerine saklanan teröristler düzenlenen düzenlenen operasyonlarla tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin öldürüldüğü duyuruldu.

"OPERASYONLARIMIZ HIZ KESMEDEN DEVAM EDECEK!"

Bakanlığın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Terörü kaynağında yok etmek için operasyonlarımız etkin ve kararlı şekilde sürüyor.  Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist daha hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!"