UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na (UCCN) gastronomi alanında dahil olmak için Çorum Belediyesi tarafından başlatılan çalışmalar kapsamında organize edilen Açık Ateş Gastronomi Etkinlikleri için Bedesten’de açılış programı yapıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Yöresel Yemek Araştırmacısı– Yazar Adnan Şahin, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum Valisi Ali Çalgan açılış konuşmalarını yaptılar.

Çorum mutfağının Anadolu’nun kadim gastronomik hafızasını temsil eden özgün bir kültürel miras olarak uluslararası gastronomi platformlarında yer almasını fazlasıyla hak ettiğine vurgu yapan Yöresel Yemek Araştırmacısı – Yazar Adnan Şahin, “Bugün başlatılan Açık Ateş Etkinlikleri Çorum’un gastronomi varlığını dünya ile paylaşacağı bir etkinlik olacak” dedi.

Gastronomi hammaddelerinin tedarikçisi olan ve bu alanda 36 coğrafi işaretli ürünü bulunan, kentin ekilip dikilen alan itibariyle Türkiye’nin 19’uncu ili olduğunu belirten Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise kentin ticaret ve sanayinin yanı sıra tarım alanında da başarılarına dikkat çekerek, “Gastronomimizin zenginliği geçmişten bugüne gelen geniş kültürümüze bağlı. Çorum olarak birçok alanda; ticaret, sanayi, tarım ve sporda sağladığımız başarıyı gastronomi alanında da sağlayarak UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı’nda olacağımıza inanıyorum” dedi.

Konuşmasında Açık Ateş Etkinliklerinin, insanlık tarihinin en eski pişirme yöntemlerinden biri olan ateşle pişirme kültürünü merkeze alarak, Hitit mutfağı mirasıyla birlikte Çorum mutfağının özgün kimliğini uluslararası ölçekte görünür kılmayı hedeflediğine dikkat çeken Vali Ali Çalgan, “Bu organizasyonun, hem UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı hedefi hem de gastronomi turizmi açısından Çorum’un marka değerine ve uluslararası bilinirliğine önemli katkı sağlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından ateş yakma töreni gerçekleştirildi.

Etkinlik ateşinin yakılmasından sonra protokol üyeleri “İlklerin Coğrafyası” konulu resim sergisini açılışı kurdelesini kesti. Sergiyi gezen davetlilere eserler hakkında bilgi verildi.

Ayrıca Bedesten’de, açık ateş pişirme teknikleri, şefler ile yerel ustaların birlikte gerçekleştirdiği workshoplar yapıldı. Burada Çorum’un yöresel yemekleri tanıtıldı.