Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, babası Köksal Köse’yi kaybeden CHP önceki dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse’nin acısını paylaştı.
Özel, geçtiğimiz günlerde babası Köksal Köse’yi kaybeden CHP önceki dönem Çorum Milletvekili Tufan Köse’yi ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.
TAHTASIZ VE SOLMAZ DA KATILDI
Taziye ziyaretinde Özgür Özel’e, CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum İl Başkanı Dinçer Solmaz ve partililer eşlik etti.
Muhabir: Atila Çiğdem