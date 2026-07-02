Uğurludağ Kaymakamlığı koordinesinde, Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğünün destekleriyle, Çorum Valiliği ile Uğurludağ ve Köyleri Yardımlaşma, Dayanışma ve Tanıtma Derneği arasında hazırlanan “Kıbrıs Gazilerinin Geçmişe Yolculuğu” Projesi kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Vali Yardımcısı Yeliz Mercan ve Uğurludağ ve Köyleri Yardımlaşma, Dayanışma ve Tanıtma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Karagül protokolü imzaladı.

Proje kapsamında, ilçede ikamet eden Kıbrıs gazilerinin görev yaptıkları bölgeleri yeniden ziyaret etmeleri, Kıbrıs Barış Harekâtı’na ilişkin hatıralarını tazelemeleri, tarihî ve manevi bağlarının güçlendirilmesi ile kahramanlıklarının gelecek nesillere aktarılmasına katkı sağlanması hedefleniyor.

Konu ile ilgili Uğurludağ Kaymakamlığından yapılan açıklamada; “Gazilerimizin fedakârlıklarını ve vatan sevgisini yaşatmayı amaçlayan proje ile millî birlik ve beraberlik bilincinin güçlendirilmesi, tarih şuurunun genç kuşaklara aktarılması ve gazilerimize duyulan vefa duygusunun somut bir şekilde ifade edilmesi amaçlanmaktadır. Uğurludağ Kaymakamlığı olarak, projeye katkı sunan Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğümüze, Çorum Valiliğimize, Uğurludağ ve Köyleri Yardımlaşma, Dayanışma ve Tanıtma Derneğine ve emeği geçen tüm paydaşlara teşekkür ediyor; projenin ilçemize, gazilerimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz.” denildi