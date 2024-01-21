İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 25 bin 105’e, yaralıların sayısı ise 62 bin 681’e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları 107 gündür devam ediyor. Yoğun bombardımanın sürdüğü bölgede can kaybı her geçen saat artarken, Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra son rakamlara ilişkin açıklama yaptı. Kudra, İsrail’in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 178 kişinin hayatını kaybettiğini, 239 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Çok sayıda Filistinlinin hala enkaz altında olduğunu aktaran Kudra, sivil savunma ekiplerinin kurtarma çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Kudra ayrıca, İsrail saldırılarının başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 25 bin 105’e, yaralıların sayısının ise 62 bin 681’e yükseldiğini duyurdu.