Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir evde prizde takılı gece lambasından kaynaklanan yangın çıktı.
İddiaya göre, Turan Mahallesi 7005. Sokak üzerindeki bir apartmanın 4. katında bulunan H.K.'ye ait evin yatak odasında, prizde takılı gece lambasının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı.
Dumanı gören apartman sakinleri durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Kısa sürede olay yerine gelen Belediye İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yangın ekiplerin uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alındı.
Yangın sonucu evdeki eşyalar tamamen kullanılmaz hale geldi.