Trendyol 1. Lig’in 19’uncu haftasında Giresunspor’u deplasmanda 3-0 mağlup eden Çorum FK’da teknik direktör Serkan Özbalta konuştu.

Galibiyeti taraftarlara armağan eden Serkan Özbalta şu ifadeleri kullandı:

“Giresunspor’un bulunduğu konumdan dolayı zorluk derecesi yüksek maçtı. Mücadele ile geçeceğini biliyorduk, buna göre çalışmalarımızı yaptık. Bizim için değerli bir müsabakaydı. Genç oyunculardan kurulu bir takım takım. Bu müsabaka saha içi ve saha dışında da hazırlanması gereken bir müsabakaydı. Bunun bilincinde olarak ciddiye alarak hazırlandık. İlk yarı istediğimizi oynayamadık, ikinci yarı daha iyiydik ve istediğimiz bir skorla dönüyoruz. Bu skorla ilk 7 takımın içerisinde yer bulduk. Giresunspor’a da başarılar diliyorum, bulundukları duruma üzülüyorum. İnşallah tekrar hak ettikleri Süper Lig’e dönerler diyorum. Galibiyetimizi taraftarlarımıza, Çorum şehrimize armağan ediyoruz.”