U 19 Gelişim Liginde Arca Çorum FK ligin 24. hafta maçında bugün Özbelsan Sivasspor deplasmanında mücadele edecek.

Gelişim Ligi U 19 kategorisinde Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK takımları bugün saat 13’de Sivasspor Tesisleri 1 nolu doğal çim sahada karşılaşacak.

Ligde ev sahibi Özbelsan Sivasspor takımı 53 puanla ikinci sırada ve play-off mücadelesi veriyor. Arca Çorum FK ise bu kategoride 21 puanla ve sekizinci sırada yer alıyor.

Kırmızı Siyahlı takım güçlü rakibi önünde puan mücadelesi verecek.

Özbelsan Sivasspor ile Arca Çorum FK u 19 takımları arasındaki maçı Eren Veli Eker yönetecek yardımcılıklarını ise Kemal Doğan ve Enes Malik Polat yapacak.

Maçta dördüncü hakem Enes Başeski gözlemci olarak ise İlhan Başköy görev yapacak.