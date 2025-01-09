Liseli Genç Erkekler Dart il birinciliğinde Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyon oldu.

20 okulun mücadele ettiği il birinciliğinde final maçında Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenen Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

İskilip ve Osmancık ilçelerinde yapılan ilçe birinciliği sonunda dereceye sekiz okul il birinciliği için karşılaştı.

Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenör İsmail Sırma çalıştırıcı Mustafa Münür Çenesiz ve Oğuz Köse, İbrahim Yıldırım ve Mehmet Küpçüoğlu’ndan oluşan takımı ile çeyrek final maçında Osmanck İstanbul İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini yarı finalde İskilip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini finalde de Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenerek şampiyon oldu.

Alaca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi antrenörler Sibel Yayla ve Aysun Arslan Eroğlu yönetiminde Barış Arslan, Mustafa İlbey Ercoşkun ve Muhammet Emin Yılmaz’dan oluşan takımı ile çeyrek finalde Osmancık Cumhuriyet Anadolu Lisesi yarı finalde İskilip Anadolu İmamHatip Lisesi’ni yenerek finale yükseldi ve final maçını kaybederek ikinci oldu.

İskilip Anadolu İmam Hatip Lisesi idareci Erdem Düzenli ve antrenör Fatih Çintaş yönetiminde Sadık Can Çankal, Sefa Akcan, Veysel Enes Küyük’lü kadrosu ile çeyrek finalde Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatih Lisesi’ni yenerek yükseldiği yarı final maçını kaybetti. Üçüncülük maçında ise İskilip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni yenerek üçüncülük kupasını aldı.

İskilip İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi idareci Ali Şimşek ve antrenör Fatih Küyük yönetiminde Emir Arslan, Ömer Faruk Türkmen, Halil Efe Yaramış ve Umut Sefa İpek’li kadrosu ile çeyrek finalde Özejder Sosyal Bilimler Lisesi’ni yenerek yükseldiği yarı final maçını kaybetti. Üçüncülük maçında da yenidi ve dördüncü oldu.