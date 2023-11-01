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Büyük acı! DNA eşleşti! Aylin ölmüş!

Antalyanın Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesindeki falezlerde, 2 gün önce bir ceset bulunmuştu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 20 metre yükseklikteki falezlerin denizle buluştuğu kayalık alanda bir kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

GENÇ KIZA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ekibi ve deniz polisi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri halat yardımıyla aşağı inerken, polis cesedin ilk belirlemelere göre bir genç kıza ait olduğu tespit edildi.

ADLİ TIP KURUMUNA KALDIRILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanına, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYLİNİN AİLESİ DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından deniz polisi botuna alınan ceset, Kaleiçi Yat Limanına, oradan da kimlik tespiti ve ölüm nedeni araştırılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AYLİNİN AİLESİ DNA ÖRNEĞİ VERDİ

Gerekli işlemlerin ardından cesedi gören anne Natalya, elbiselerden yola çıkarak cesedin kızına ait olduğunu söyledi. DNA karşılaştırmasının ardından cenazenin Aylin Kaya'ya ait olduğu belirlendi.

ANNESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Daha sonra cenaze anne Natalya Kaya tarafından teslim alındı. Gözyaşlarına boğulan anneyi eşi ve yakınları sakinleştirdi.

Kaya'nın cenazesi İsmail Fetane Şahin Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Güzeloluk Mahallesindeki Boynuzlu Kuyu Mezarlığında toprağa verilecek. (İHA)