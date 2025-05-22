Halil ÖZTÜRK

Çorum FK U 19 takımı Bölgesel Gelişim Ligi finalleri grubunda ilk maçında 1923 Mustafa Kemalpaşaspor karşısında öne geçmesine karşın savunmada inanılmaz hatalar sonucunda yediği gollerle rakibine 3-1 yenilerek kötü bir başlangıç yaptı.

Maça Mustafa Kemalpaşaspor takımı daha etkili başladı ve ilk yarım saatlik bölümde bulduğu net pozisyonları değerlendiremedi. Çorum FK maçın 32. dakikasında Usaini Hassan’ın attığı golle 1-0 öne geçmesina karşın bu üstünlüğünü sadece beş dakika sürdürdü. Savunma arkasına atılan topta savunma hatasına birde kaleci hatası eklendi ve Mustafa Kemalpaşaspor beraberlik golünü buldu.

Golden sonra dengeli geçen maçta Çorum FK savunmasının yine kafa ile aşırma topta kalesinde ikinci golü gördü ve Mustafakemalpaşaspor takımı maçta 2-1 öne geçti ve ilk yarıyı bu skorla önde tamamladı.

Maçın ikinci yarısına Mustafakemalpaşaspor önde baskı ile başladı ve Çorum FK’da orta saha top yapmakta zorlandı ve pozisyon bulamadı. 61. dakikada kırmızı siyahlı takım ofsayt gerekçesi ile iptal edilen golünün ardından Mustafa Kemalpaşa çok daha etkili oldu ve bir çok net pozisyonda kaleci ve savunma maçın erken kopmasına izin vermedi.

82. dakikada yine savunma arkasına atılan topta Mustafa Kemalpaşaspor’da Muhammet Emin kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü attı. Çorum FK ise bu bölümde tüm hatları ile etkisiz bir görüntü ortaya koyarken özellikle savunmada cezalı Diedhiu’nun eksikliğini bu maçla fazlasıyla hissetti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

31. dakikada sol kanattan gelişen Çorum FK atafında Arda hareketlendi ceza yayı üzerinde bulunan Usaini Hassan’a çıkardı bu futbolcuda penaltı noktasına yakın yerde topla buluştu ve yerden düzgün bir vuruşla kalecinin solundan topu ağlara göndererek Çorum FK’yı 1-0 öne geçirdi.

36. dakikada Mustafa Kemalpaşaspor atağında orta sahadan Berat’ın savunma arkasına attığı uzun topta Çorum FK savunması hamle yapamayınca Muhammet Emin topla buluştu kaleci Mehmet’in üzerinden aşırtma bir vuruşla takımının beraberlik golünü Çorum FK ağlarına gönderdi: 1-1

44. dakikada Mustafa Kemalpaşaspor galibiyet golünü buldu.Sağ kanattan yapılan ortada Çorum FK savunma göbeği yine iyi zamanlama yapamadı Muhammed Emin’in kafa ile aşırdığı topla sol çaprazda topla buluşan İbrahim kaleci ile çaprazda karşı karşıya kaldı yerden uzak köşeye sert vuruşla ilk yarının skorunu belirledi: 1-2

61. dakikada Çorum FK’nın oyuna yeni giren Efe Furkan ile bulduğu gol ofsayta takıldı ve 65. dakikada Muhammet Emin’in bom boş durumda kaleci Mehmet Emin ile karşı karşıya vuruşunda kaleci Mehmet Emin mutlak bir golü önledi. Bu pozisyonda korner atışında ise kalecinin hatasında İbrahim’in vuruşunda Ömer Faruk topu çizgi üzerinden çıkartarak rakibe üçüncü gol izni vermedi.

82. dakikada orta alandan savunma arkasına atılan topta Çorum FK savunması adeta uyudu İbrahim topla ceza sahasına girdi kaleci Muhammet Emin ile karşı karşıya kaldı yerden vuruşunda ayaklarından seken top ağlara gitti ve Mustafa Kemalpaşa takımını maçta 3-1 üstünlüğü yakaladı.