İstanbul'da bir evde bir araya gelen 6 arkadaş uyuşturucu madde kullandıktan sonra henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. S.A. isimli genç, 16 yaşındaki arkadaşı Asrin Ege'yi silahla vurarak öldürdü, 1 arkadaşını da yaraladı. Saldırganın, cinayet sonrası kaçarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAVGA ETTİĞİ ARKADAŞINA KURŞUN YAĞDIRDI

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde bulunan sitede meydana geldi. 16 yaşındaki Asrin Ege, 6 arkadaşıyla beraber site içerisinde bulunan eve geldi. İddiaya göre, evde uyuşturucu kullanan arkadaşlar arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Özel, arkadaşı tarafından silahla vurularak öldürüldü. Evde bulunan Ş.T.'yi de yaraladı.

CİNAYET SONRASI ARKADAŞIYLA KAÇTI

Olay sonrası evde bulunan S.A. isimli şüpheli arkadaşlarıyla beraber olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri evde bulunan diğer gençleri gözaltına aldı.

ÖLDÜRÜLEN GENCİN UYUŞTURUCU SATIŞINDAN SUÇ KAYDI ÇIKTI

Öldürülen 16 yaşındaki çocuğun uyuşturucu satışından dolayı 2 ayrı suç kaydı olduğu öğrenildi. Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından maktul Asrin Ege'nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayetten geri ise saldırganın kaçış anlarına ait bu görüntüler kaldı.