Anne/babalar olarak, bizler düşüncelerimizi, duygularımızı, olumlu veya olumsuz yaşadığımız hayat tecrübelerimizi samimi olarak genç nesillerimize anlatmalıyız ki hata ve yanlışlara düşmesinler.?

Her şeyden öncede gençlere güven telkin etmek gerekir. Etkili bir iletişim kurmada önemli yöntemlerden birisi de samimi olduğunuzu hissettirerek, güven telkin edebilmektir. Peygamberlerin sıfatlarından birisi emanet biriside sıdk 'dır. Yani doğru ve güvenilir olmalarıdır. Tüm insanlar inansın veya inkâr etsin, Peygamberleri emin sıfatıyla kabul etmişlerdir. Bizlere her konuda örnek olan Peygamberlerin en belirgin özelliklerinden birisi de emin oluşlarıdır. Bir gün Peygamberimiz Mekkelileri safâ tepesinde toplayarak, "Şu dağın arkasında düşman ordusu var, biraz sonra gelerek bize saldıracaklar desem bana inanır mısınız" dediğinde, hep bir ağızdan "Evet inanırız çünkü senin şakacıktan da olsa yalan söylediğini görmedik" derler. Önemli olan bu güveni insanlara verebilmektir. Eğer muhataplarımıza o güveni verebilirsek iletişim kurma konusunda işimiz biraz daha kolay olacak demektir. Bizlerde sadece gençlerle iletişim kurarken değil, insan olmamızın ve dinimizin ilahi bir emri olduğu için, hayatımızın tüm alanlarında çevremize güvenilir bireyler olduğumuzu göstermek zorundayız. Çünkü güven telkin etmek ve dürüst olmak müslümanların en belirgin vasıflarındandır/olmalıdır. İletişimde etkili olmanın bir yolu da gençlere güvenilir olduğumuzun mesajını verebilmeden geçer. Çünkü insanlar ancak güvendiği kimselerle samimi iletişim yolları kurarlar. Günümüzün gençleri kendilerine sürekli nasihat veren, fikir beyan eden ve fikirleri yok sayılarak önlerine koyulan hedefleri çoğunlukla kabullenememektedirler.?Bu nedenle bu tarz yaklaşımlar gençlerle etkili ve sağlıklı bir iletişimin önünde bir engel olarak görülmektedir. Gençlerin fikirleri her ne kadar bizlere çok mâkul ve mantıklı gelmezse de dinlenilmek ve onaylanmak istemektedirler. Bu nedenle bazı kararları özelliklede onların hayatlarını etkileyecek kararları birlikte almak, daha sağlıklı bir iletişime zemin hazırlayacaktır.

Anne/babaların, en çok şikâyet ettikleri konulardan biri de gençlerin, kendilerine karşı gelmeleri, isyan etmeleri ve söz dinlemiyor olmalarıdır.?Unutmamak gerekir ki teknolojinin geliştiği, doğru veya yanlış her türlü bilgiye kolayca ulaşılabildiği bir çağda yaşıyoruz. Çocuklarımızda olumlu veya olumsuz birçok şeyden etkilenerek tesiri altında kaldıkları da bir gerçektir. Aslında ebeveynler olarak, geçmişte çoğumuzun da buna benzer davranışlar sergilediğimizi göz önünde bulundurursak, olumsuz olarak gördüğümüz bazı davranışları, sabırla iletişim kurma yollarını aramaya devam edersek, zamanla birçok şeyin kendiliğinden yoluna girdiğini ve düzeldiğini görmemiz mümkün olacaktır. Bazen bazı şeyleri, gerekenleri yaparak, mücadeleyi de bırakmadan zamana bırakmak gerekir. Hani derler ya "su akar mecrasını bulur" yeter ki sabırla, kırıp, dökmeden, ipleri de tamamen koparmadan azimle mücadelemize devam etmek gerekir. Taşı aşındıran su damlacığı, sertliğinden dolayı değil, azminden dolayıdır. Önemli olan gençlerle etkili bir iletişim kurmak, doğru yaklaşmak ve onlara değer verdiğimizi hissettirmektir.

Bizim için her konuda örnek olan Peygamberimiz, ergen dönemdeki gençlere güvenerek, birçok görev vermiş ve genç sahabeler de bu görevi hakkıyla yerine getirmişlerdir. Peygamberimiz gençlere önem vermiş, dünya tarihinin yönünü değiştiren kutlu tebliğini ağırlıklı olarak gençler vesilesiyle tüm kâinata ulaştırmıştır. Hicretten önce Medineli müslümanlar, bizler müslüman olduk ama dinimizin gereklerini bilmiyor ve yerine getiremiyoruz. Ey Allah'ın Resulü bize birde öğretici gönder dediklerinde, Peygamberimiz daha 18 yaşındaki Mus'ab Bin Umeyr'i göndermiştir. Dört ay sonra ise, Peygamberimizin Mus'ab Medine de durum nasıl diye sorduğunda, Medine de islam ın temellerini atan Mus'ab; "Medine'de gündeminde Kur'an olmayan ev kalmadı" Ey Allah'ın Resulü diye cevap vermiştir. Peygamberimiz ve sahabenin yaşadığı zaman dilimiyle, yaşadığımız zaman arasında çok fark var denilebilir. Ancak günümüzde yapılan psikolojik araştırma sonuçlarına göre, gençlere sorumluluk vererek, onların gelişiminin sağlıklı yönde ilerlemesine yardımcı olabilirsiniz şeklindedir. Çocuklarımız ne kadar sorumsuz görünürse görünsünler, onların kabiliyetlerine göre yapabilecekleri işleri belirleyerek, onları yönlendirdiğimiz zaman, en sorumsuz çocukların bile birçok alanda başarılı olduklarını görmemiz mümkün olacaktır. Unutmamak gerekir ki karşılıklı güven ve etkili bir iletişim önemli bir yere sahiptir. Onlara sorumluluklar yüklemek gerekir. Peygamberimiz muhatabı çocuk, genç, yetişkin kim olursa olsun can kulağıyla dinler, onlarla göz teması kurar, tüm bedeniyle konuşan kişinin sözünü kesmeden dikkatle dinler ve seviyelerine göre de anlayacakları dilden örneklerle cevap verirdi.

İletişimin etkili olabilmesi için Jestler, mimikler ve beden dili de çok önemlidir. Aynı zamanda davranışlar söylemlerle çelişmemelidir. Sözler ne kadar güzel, anlattıklarımız ne kadar doğru olursa olsun, önemli olan davranış ve yaşantımızla uyum sağlıyor olabilmesidir.