Minik Erkekler Basketbol il birinciliğinde şampiyonluğu Çorum Gençlikspor takımı kazandı. Dört takımın mücadele ettiği il birinciliğinde Çorum Gençlikspor takımı tüm maçlarını kazanarak şampiyonluğu kazandı. Gelişim Basketbol takımı ikincilik kupasının sahibi olurken Çorum Belediyespor takımı üçüncü Basketbol Yıldızları takımı ise dördüncü oldu.

Geleceğin 12 Dev Adamlarının katıldıkları ilk resmi müsabakalarda minikler hünerlerini sergilerken minik sporcu velileri de maçlara büyük ilgi gösterdiler. Müsabakaların ardından tüm takım oyuncularına ayrım yapılmadan birincilik madalyaları verildi.