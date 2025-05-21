U 19 Bölgesel Gelişim Ligi finalleri bugün İzmir’de başlıyor. Arca Çorum FK bugün finallerde ilk maçına çıkacak.

İzmir’de Altınordu Tesislerinde bugün başlayacak finallerin teknik toplantısı dün akşam saatlerinde yapıldı. Türkiye finallerinde Erzurumspor, Gençlerbirliği, 1461 Trabzon FK, Kocaelispor, 1923 Mustafa Kemalpaşaspor, Beyoğlu Yeni Çarşıspor ve Sultanbeyli Belediyespor takımları mücadele edecek.

Dün çekilen kura sonunda sekiz takım dörderli iki gruba ayrılacak ve iki grupta oynanacak maçlar sonunda birinci olan takımlar Türkiye Şampiyonluğu ikinci olanlar ise üçüncülük ve dördüncülük maçında karşılaşacaklar.