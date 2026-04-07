Çorum Belediyesi, gençleri sporla buluşturacak yeni bir organizasyona imza atıyor.

“Gençlik Spor Oyunları”, farklı branşlarda yarışmalarla gençleri bir araya getirmeye hazırlanıyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gerçekleşecek etkinlikte; corn hole, lazer tabanca atışı, bowling ve geleneksel okçuluk gibi farklı alanların yanı sıra langırt, penaltı atışı, basketbol şut yarışması ve dart olmak üzere toplam 8 branşta mücadele edilecek.

15-18 yaş grubundaki gençler için düzenlenecek yarışmalar sonunda kazananlara 20 adet bisiklet, 20 adet kulaklık ve 40 adet kaykay hediye edilecek.

Etkinliğe katılmak isteyenler 3 Nisan’da başlayan başvurular 11 Nisan tarihine kadar devam edecek. Yarışmalar ise 13 Nisan Pazartesi günü başlayacak. Katılmak isteyen gençler başvurularını u.corum.bel.tr/genclik-oyunlari adresinden online olarak yapabilecek.