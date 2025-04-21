Çorum Güzel Sanatlar Lisesinin üç yıldır Alman-Bad Nauheim Musik Schule ile birlikte yürüttüğü “Gençlik ve Müzik Köprüsü” projesinin bu seferki durağı Muğla oldu.

İlki 2022 yılında Bad Nauheim Müzik Okulu Müdürü Ulrich Nagel’in daveti üzerine Almanya’da gerçekleşen proje kapsamında daha sonra Çorum’da etkinlik yapılmıştı.

Projenin üçüncü ayağı ise bu yıl Muğla Güzel Sanatlar Lisesi’nin evsahipliğinde düzenlendi.

Çorum Güzel Sanatlar Lisesi Sacide Önsöz, Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Damla Keklik ve Bad Nauheim Musik Schule’dan Başak Solmaz’ın koordinatörlüğünde gerçekleştirilen program kapsamında ekipler 7 -14 Nisan tarihleri arasında Muğla’da konserler verdiler.

Muğla Güzel Sanatlar Lisesi Konser Salonu’nda ve Sıtkı Koçman Üniversitesi Konser Salonu’nda gerçekleştirilen konserlerde 12 Alman, 7 Çorum ve 9 Muğlalı öğrenci, 4 Alman, 3 Muğla ve 2 Çorumlu olmak üzere toplam 9 öğretmen görev aldı.

Konserlerde Muğla, Çorum, Anadolu ve Klasik Dünya Müzik Literatürü örnekleri seslendirildi.

Öğrenci ve öğretmenler ayrıca Muğla’nın tarihi, kültürel ve turistik yerlerini de gezme fırsatı da buldular.

Öğrenci ve öğretmenler projenin devamında ise haziran ayının başında Almanya’nın Bad Nauheim şehrinde buluşacak.