Ahlatcı Çorum FK’da son haftaların suskun ismi Geraldo Ümraniyespor karşısında attığı jeneriklik golle yeniden eski günlere dönüş sinyalini verdi.

Geçen sezon takımına sekiz gollük katkı veren bir o kadarda asist yapan Geraldo bu sezon ise tek golü 18 Ağustos’ta Fatih Karakgümrük ile 2-2 berabere kaldıkları maçta gol sevinci yaşadı.

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan ve gol asist katkısı yapamayan Geraldo önceki hafta başlayan yükseliş formunu Ümraniyespor maçında da sürdürdü.

Çorum FK’ya transfer olduğu Ümraniyespor karşısında ikinci yarının başında attığı mükemmel rövaşata golü ile 2-0 öne geçiren Geraldo takımını 2-0 öne geçiren isim oldu.