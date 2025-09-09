Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nde yapılan düzenlemeye tepki gösterdi.

Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, 06.09.2025 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği ile ilgili açıklamalarda bulunarak, bu yönetmelikle aile hekimliğinde koruyucu hizmet sunumunun sürdürülemez hale getirildiğini ifade etti.

‘DANIŞTAY’IN YÜRÜTMESİNİ DURDURDUĞU MADDELER YENİDEN YÖNETMELİĞE KONDU’

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği”nin uzun süredir “kervan yolda düzülür” anlayışıyla sürekli değişikliğe uğradığını belirten Çorum Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Mesut Yetkin, “Aynı Yönetmelik son 10 ayda bu olmamış denerek 3. defa değiştirilmiştir. Bakanlık, her düzenlemede yeni hatalar yapmakta; aile hekimlerinin itirazları ve mahkeme kararları yok sayılmakta, yeni hatalar eklenerek yönetmelik yeniden düzenlemektedir. Bugün bu hatalara bir yenisi daha eklenmiştir ve yakın zamanda Danıştay’ın yürütmesini durdurduğu maddeler yeniden yönetmeliğe konmuştur. Bilindiği üzere Danıştay, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği'nin birçok maddesinin yürütmesini durdurmuş, hukuka aykırı olduğunu tescil etmiş, böylece idarenin bu konuda hareket alanını net bir şekilde belirlemiştir. Ancak, hukukun üstünlüğü ve yargı kararlarının bağlayıcılığı ilkelerine aykırı bir şekilde, Danıştay tarafından yürütmesi durdurulan birçok madde küçük değişikliklerle ya da hiç değiştirilmeden yeniden yönetmeliğe eklenmiştir.

‘YARGITAY KARARI HİÇE SAYILMAKTADIR’

Ayrıca Yargıtay’ın “Aile hekimleri işveren değil, işveren vekilidir, asıl işveren Sağlık Bakanlığı’dır” kararına rağmen, bu yönetmelikle Aile Sağlığı Merkezlerinde görev yapan grup elemanlarının (temizlik ve sağlık personelinin) kıdem ve ihbar tazminatlarının aile hekimleri tarafından ödenmesi yönünde düzenleme yapılmıştır. Grup elemanlarının kıdem ve ihbar tazminatlarının ödenmesi yükümlülüğü, Yargıtay kararına aykırı şekilde aile hekimlerine yüklenmeye çalışılmaktadır. Bu personeller kamu hizmeti sunmaktadır ve bu nedenle asıl işveren Sağlık Bakanlığı’dır. Tüm tazminatlar Sağlık Bakanlığı tarafından ödenmelidir” dedi.

ÇAHED olarak, şimdiye dek yapılan yama mevzuatları kabul etmedikleri gibi yeni düzenlemeyi de kabul etmediklerini dile getiren Dr. Mesut Yetkin, “Her zaman ifade ettiğimiz gibi, masa başında yapılan düzenlemelerle aile hekimliği sistemine yön verilemez. Mahkemeler tarafından iptal edilen hükümleri yeniden yayınlamak, hiçbir soruna çözüm olmayacaktır. Gerçek bir aile hekimliği uygulaması isteniyorsa, özlük ve mali hakların kanunla düzenlendiği, üst hukuk normlarına uygun bir mevzuat ortaya konmalıdır. Mevcut sistemde tüm yük aile hekimliği çalışanlarının omuzlarına bırakılmış, Bakanlık her gün yeni kurallar getirerek uygulamayı sürdürülemez hale getirmiştir” şeklinde kaydetti.

Dr. Mesut Yetkin, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

“Sağlık Bakanlığı’na sesleniyoruz: Her seferinde yönetmelik değiştirerek, randevu bulunamaması gibi diğer basamaklara ait sorunların çözümünü aile hekimlerine yeni angaryalar yükleyerek sağlayamazsınız. Gerçek bir aile hekimliği uygulaması için sahanın temsilcisi bizlerle görüşmek, fikir almak ve birlikte çalışmak bir zorunluluktur. Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği hukuka ve bilime uygun bir şekilde düzenlenmelidir. Mesleğimizi değersizleştiren, hekimleri mali ve hukuki açıdan çıkmaza sürükleyen, yargı kararlarını yok sayan bu yönetmeliğin kesinlikle kabul edilebilir bir yanı yoktur.

Aile hekimliğinin ve halkın nitelikli sağlık hizmeti alma hakkının devamı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan, bilime, hukuka, akla ve vicdana uygun bir aile hekimliği uygulamasına ulaşana dek gereken her platformda uyarımızı yapmaya devam edeceğiz.”