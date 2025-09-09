Çorum'da Kalehisar ören yerindeki kazı çalışmalarıyla ilgili bilgi veren Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Şahin, alanda bulunan medresenin güçlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Kalehisar, geleceğin Selçuklu kenti olma potansiyeli taşıyan çok önemli bir merkezdir. Medrese çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa çok değerli bir yapıyı kaybetmiş olacağız. Bu nedenle vakit kaybetmeden adım atmamız ve gerekli çalışmaları başlatmamız gerekiyor" dedi.

Çorum'da, Anadolu Selçuklu döneminin önemli kentlerinden birisi olan, Alaca ilçesine bağlı Mahmudiye köyündeki Kalehisar ören yerinde arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Selçuklu döneminde kervan yolları geçiş güzergahında bulunan ve dönemin önemli yerleşim merkezi konumundaki Kalehisar kazı alanı ve ören yerindeki 800 yıllık medrese ayakta kalabilen tek Anadolu Selçuklu Medrese'si olmasıyla dikkat çekiyor. Kazı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Şahin Kalehisar'ın Türk tarihi açısından çok önemli bir yere sahip olduğunu ve kalıntıları günümüze ulaşan medresede, çökme tehlikesine karşı güçlendirme çalışmalarının yapılması gerektiğini dile getirdi. Ayrıca Prof. Dr. Şahin, medresenin koruma altına alınmasıyla birlikte içerinde ve çevresinde temizlik ve restorasyon yapabileceklerini, medrese ayağa kaldırıldıktan sonra kültür ve turizm hayatına kazandırılabileceklerini ifade etti.



Medrese'nin Çorum'daki tek Anadolu Selçuklu medresesi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Mustafa Kemal Şahin, "İçerisinde bulunduğumuz Kalehisar Medresesi, Kalehisar ören yerindeki en önemli yapılardan biridir. Bu medrese genellikle 13. yüzyılın ortalarına tarihlenmektedir. Gerek plan özellikleri gerekse mimari özellikleri bakımından günümüze gelebilen Çorum'daki tek Anadolu Selçuklu dönemi medresesi olma özelliğini taşımaktadır. Ayakta kalan tek Anadolu Selçuklu dönemi medresesi olması sebebiyle Kalehisar kentinin önemli yapılarından birini oluşturmaktadır. Dolayısıyla Kalehisar'ın kent mimarisi oluşumunda da ayrı bir yeri vardır. Medresenin çökmesini önlemek için statik yönden desteklenmesi gerekmektedir. Bunun dışında kazı, çevre düzenlemesi ve restorasyon çalışmalarının yapılması da şarttır. Bu konuda birkaç yıldır yetkili makamlar nezdinde girişimlerimiz sürmektedir, ancak artık bu çalışmaların hızlanması gerekmektedir. Çünkü buranın kış şartları oldukça serttir. İstemeyiz ama medrese çökme tehlikesiyle karşı karşıya kalırsa çok değerli bir yapıyı kaybetmiş olacağız. Bu nedenle vakit kaybetmeden adım atmamız ve gerekli çalışmaları başlatmamız gerekiyor" dedi.



Kalehisar, geleceğin Selçuklu kenti olma potansiyeli olan çok önemli bir merkez olduğunu vurgulayan Şahin, "Kalehisar'daki çalışmalar kapsamında bu yapıyla ilgili tüm belgelendirme işlemlerini tamamladık. Elimizdeki veriler hazır durumdadır. Medrese bir kentin en önemli yapılarından biridir. Şu anda gördüğünüz gibi yapının yarısı toprağa gömülü durumdadır. İleride yapılacak çalışmalarda hem kazı ve temizlik hem de restorasyon faaliyetleri ile medreseyi daha iyi bir hale getirmeyi planlıyoruz. Diğer yandan burası sosyal ve kültürel amaçlarla da kullanılabilecek bir yapıdır. Çorum'un kültürel hayatına da önemli katkılar sağlayabilecek niteliktedir. Bu nedenle Kalehisar ören yerindeki medrese, kervansaray ve hamam gibi yapılara öncelikle sahip çıkmamız ve çalışmalarımızı hızlandırmamız gerekmektedir. Kısacası Kalehisar, geleceğin Selçuklu kenti olma potansiyeli taşıyan çok önemli bir merkezdir. Bu yüzden hep birlikte ilerlemek durumundayız. Kültürel varlıklarımızın korunması, yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması konusunda hepimizin sorumluluk alması gerekmektedir. Bu yönde yapılan çalışmalardan dolayı büyük mutluluk duyduğumu da belirtmek isterim" diye konuştu.