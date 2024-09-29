Türkiye genelinde güvenlik güçleri kaçakçılığa karşı operasyonlarını sürdürüyor. Kaçakçılık ve göçmen kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde Sakarya​'da operasyon yapıldı.

TIRIN İÇİNDE YAKALANDILAR

Sakarya İl Jandarma​ Komutanlığı'na bağlı Hendek​ İlçe Jandarma Komutanlığı ve İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri Van'dan, İstanbul iline doğru yola çıkan tırın içerisinde göçmen taşındığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen jandarma ekiplerince fiziki takibe alınan tır, Hendek ilçesi Organize Sanayi Sitesi mevkiinde durduruldu. Tırın içerisinde 14 düzensiz göçmen ve 3 organizatör yakalandı. Şüphelilerden M.A.A. (45), gerçekleştirilen işlemlerin ardından adli kontrol şartı ile serbest kaldı. Diğer 2 organizatör B.A. (29) ve İ.H.B. (31) ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şehirde göçmen kaçakçılığına göz açtırmayan Sakarya İl Jandarma Komutanlığı'ndan ‘göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinin' her türlüsü ile mücadelenin artarak devam edeceği bildirildi.