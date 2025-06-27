Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği görevine Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Görkem Yiğit'in teklif edildiği öğrenildi.

Bilindiği üzere, eski Başhekim Doç. Dr. Erdal Komut 6 ay görev yaptıktan sonra görevnden alınmış, yerine vekaleten Sağlık Hizmetleri Başkanı Opr. Dr. Mehmet Kılıç getirilmişti.

Kalp ve Damar Cerrahı Doç. Dr. Görkem Yiğit'in başhekimlik için tek isim olarak bakanlığa teklif edildiği, bakanlığın onay vermesi durumunda atamanın resmileşeceği bildirildi.