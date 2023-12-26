CHP eski Belediye Meclis üyesi İnşaat Mühendisi Günay Çimen, Cumhuriyet Halk Partisi’nden belediye başkan aday adaylığını açıkladı.

Parti binasında bir basın toplantısı düzenleyen Çimen, "Cumhuriyet Halk Partili bir belediye Çorum’a çok yakışacaktır." dedi

Cumhuriyet Halk Partisi önderliğindeki toplumsal ve siyasal muhalefetin yerel seçimleri kazanması bir zorunluluk olduğunu belirten Çimen, Çorum’un en önemli sorununun trafik olduğunu ifade ederek, Çorum ile ilgili projelerini şu şekilde paylaştı;

Kentimiz Çorum, bugün artan insan ve araç trafiğinin yükünü kaldıramaz haldedir. Ulaşımla ilgili en radikal çözümleri bu şehre bizler Cumhuriyet Halk Partili belediyecilik anlayışı ile sunacağız.

Bu kapsamda Gazi ve Farabi Caddelerini kucaklaştıracağız. Trafik master planımızda Gazi Caddesi Farabiye alttan tünel ile bizimle bağlanacaktır.

Tuzcular kavşağında battı – çıktı düzenlemesi yapacağız. Bu suretle kangrene dönüşen trafik sıkışıklığı sona erdirilecektir. Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüsü, mevcut hastane binasına kadar hafif raylı ulaşım sistemi ile birbirine bağlanacaktır.

İkinci etap ulaşım öngörümüz; Bahabey Caddesinden başlayarak Gülabibey – Mimar Sinan bağlantısı ile hafif raylı sistemle hastaneye erişimin sağlanmasıdır.

İnanıyorum ki yeni bir çevre yolunu şehrimize kazandırmak bize nasip olacaktır. Yeni Güney Çevre Yolu ile ağır vasıtalar Samsun güzergahına rahat ve konforlu bir şekilde bağlanacaktır. Garabet ve ucube konumundaki mevcut Osmancık üst geçiş köprüsü yıkılacak, yine battı – çıktı yöntemi kullanılarak geçişler modern ve kullanışlı hale gelecektir.

Sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak dar gelirli ailelerimizin ilkokul çağındaki çocuklarının beslenme çantalarına gerekli olan gıdalar tarafımızca karşılanacaktır. İktidar partisi bugün resmen kiralık konutlarda yaşayan yurttaşlarına ikinci sınıf muamelesi yapmaktadır.

Kiracılığın ne demek olduğunu ancak yaşayanlar bilir. Bu kapsamda sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak Bahçelievler, Mimar Sinan, Gülabibey ve Ulukavak bölgelerimize belediye sosyal konutlarını yine biz inşa edeceğiz. Ve 1.500 (Bin 500) lirayı geçmeyecek şekilde emekli, asgari ücretli ve dar gelirli hemşerilerimize buraları kiraya vereceğiz.

İlimizin tamamında 2000 yılı öncesi tüm yapıların depreme karşı dayanıklı olup olmadığı tespit edilecektir. D

epreme karşı dayanıksız tüm yapılar yerinde dönüşümle güvenli yapılar haline belediye öncülüğünde getirilecektir.

Özet olarak afetler karşısında riskli olan yapı stokunu tespit etmek ve kentsel dönüşüme elverişli bir biçimde revize edilmesini sağlamak bizim işimiz olacaktır. Vatandaşımızın can ve mal güvenliğinden emin olarak yaşadığı bir şehri birlikte oluşturacağız. Bu konu bizim önceliğimizdir. Mülkiyet sorunları nedeniyle yenilenmeyen yapı stokunun mülkiyet problemini çözerek dönüşümü mümkün hale biz getireceğiz.

Belediyenin kuracağı iştirak şirketleri ile fizibilite çalışması yaparak vatandaşımıza yol gösterici olacağız. Analitik etütler ile saha gezileriyle problemleri yerinde tespit ederek analizlerin yapılmasını sağlayacağız. Bu suretle kentimiz afet ve depremlere karşı dirençli bir yaşam merkezine dönüşecektir. Bu uygulamalar kapsamında ‘Kentsel Dönüşüm Masası’ kurulacaktır. Vatandaşımızın tamamına hukuki ve teknik destek sağlanacaktır. Çorum bizimle kimlikli bir şehir haline gelecektir. Zira şehirler yalnızca güzel yollar, meydanlar ve binalar ile değil herkesi kucaklayan ve herkes hitap eden sanatsal faaliyetlerle, tiyatrosu ile, turizm ile gastronomisi ile özellikle festivalleri ile ancak yaşanabilir kimlikli bir şehir olarak anılabilir.