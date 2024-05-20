Çorum’un yüz akı olmuş, bölgenin en büyük ve modern tesislerinden biri olan, Çorum Belediyesi Halk Et Kombinasında kurbanlıklarını kestirmek isteyen vatandaşlar http://kurban.corum.bel.tr adresi üzerinden "Online" olarak kesim sıralarını alabilecek.

Çorum Belediyesi, dört yıldır hizmete sunduğu kurban kesim randevu sistemini bu yıl da aktif hale getirdi. Buna göre büyükbaş kurbanı olan vatandaşlar http://kurban.corum.bel.tradresine girerek sisteme kayıt olup; hangi gün ve hangi saatte kurbanını kestireceğini belirleyebilecek.

Kurban Kesim Randevu Sistemi hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Çorum Belediyesi Mezbahasının kurban bayramı boyunca hizmet vereceğini söyledi. 4 yıldır devam eden "online" kurban kesim randevu sistemimizi bu yıl da hizmete sunduk. http://kurban.corum.bel.tradresi üzerinden sisteme kayıt olan vatandaşlarımız istedikleri gün ve saatte kurban kesim randevularını alabilecekler.” dedi.

“Veteriner hekim kontrolünde, modern ve hijyenik ortamda kesimler yapılıyor”

Halk Et Kombinasında yapılan kesimler hakkında bilgi veren Çöplü, “Mezbahamızda kesimler hijyenik ortamda deneyimli personelimizle, gelişmiş teknolojik araçlardan faydalanılarak yapılıyor. Kurban Bayramı süresince mezbahamızda bayramın 1. günü sadece büyükbaş hayvan kesimi yapılacak, 2. ve 3. gününde ise hem büyükbaş hem de küçükbaş kurban kesimi yapılacaktır. Vatandaşlarımızkurban kesim sistemine kayıt olup, büyükbaş kurbanlıkları için “Randevu Al” kısmına girdikten sonra burada “paylamalı” ya da “paylamasız” olarak sıralarını alabileceklerdir. Kurban kesim sıralarında “paylamalı” kesimi seçenler hisse sayısını, tarih ve sırasınıseçerekkesim sırasını alırken, yine “Randevu Al” kısmında “paylamasız” kısmını seçenler tarih ve sırasını girerek kesim sırasını alabilirler. “paylamalı” sıra alanlara kurbanlıkları, girmiş oldukları hisse sayısına göre paylanmış olarak teslim edilirken, “paylamasız” sıra alanlara ise, kurbanlıkları 4 veya 6 parçaya bölünüp karkas olarak teslim edilecektir. Vatandaşlarımızın “online” Kurban Randevu sistemimize kayıt yaptırabilmeleri için kendi kimlik bilgileri dışında, 2 hissedarının da TC. kimlik numaraları, gün, ay, yıl olarak doğum tarihlerini ve telefon numaralarını hazırda bulundurmaları gerekmektedir. Kurban Bayramının 1. Günü 1-150 arasında kurban kesim sırası alanların, kurbanlıklarını 15 Haziran 2024 Cumartesi (Arefe) günü saat 15.00’e kadar Halk Et Kombinamıza getirmeleri gerekmektedir. Kurbanını kestirmek isteyen vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla sıralarını alabilir ve kurbanlıklarını mezbahanemize getirebilir.” diye konuştu.